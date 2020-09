Momo Tires ab jetzt eine exklusive Reifen-Straub-Marke

Reifen Straub übernimmt den Vertrieb für Momo Tyres exklusiv in Deutschland und Österreich. Mit 106 Winter- und 44 Ganzjahresreifengrößen biete Momo Tires „ein gutes Portfolio im Pkw-, SUV- und Transporterbereich für die Wintersaison“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Produktion der Reifen erfolge „bei etablierten Herstellern. Ganzjahresreifen werden ausschließlich in Europa produziert.“ Das Programm werde kontinuierlich weiterentwickelt, für 2021 sind neue Produkte im SUV- und UHP-Segment angekündigt. Wie Eugen Straub dazu betont, biete die Marke Momo Tires Werkstätten die Möglichkeit „ein Produkt mit aufzunehmen, welches es nicht an jeder Ecke gibt“, ein Produkt gegen dahinschmelzende Margen. Reifen Straub biete seinen Kunden „ein klares Preissystem“. ab