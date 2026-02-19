Hat sich die Hoffnung auf „verhaltene Wachstumsimpulse“ erfüllt? – Flotte! 2026 startet

Die Messe Flotte! Der Branchentreff wächst und wächst und hat sich dabei längst als führendes Branchenevent in Deutschland etabliert. Waren im vergangenen Jahr zunächst ‚nur‘ gut 300 Aussteller an den zwei Veranstaltungstagen in der Halle 6 der Düsseldorfer Messe erwartet worden, so konnten die Veranstalter letzten Endes über 340 Aussteller und damit gut zehn Prozent mehr als erwartet begrüßen; sämtliche im Pkw-Flottenmarkt relevanten Unternehmen der Reifenbranche waren darunter vertreten. Gleichzeitig hatte die letztjährige Messe auch bei der Ausstellungsfläche und den Besuchern gegenüber den ursprünglichen Prognosen deutlich zulegen können. Dass die Veranstalter auch für die kommende Messe, die am 25. und 26. März in Düsseldorf stattfindet, mindestens mit ähnlich guten Zahlen rechnen, betonen sie so zwar nicht, sondern stellen eine identische Prognose wie 2025 auf. Dennoch sind die Erwartungen im Markt angesichts der in den Jahren seit der Premiere 2016 vollzogenen Entwicklung sowie dem jüngsten Marktgeschehen natürlich hoch.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen