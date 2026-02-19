SchlÃ¼sselrolle â€“ BKT Europe holt Henrik de Koning von Apollo Tyres

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Henrik-de-Koning-wechselt-von-Apollo-Tyres-zu-BKT-und-uebernimmt-dort-zukuenftig-Head-OEM-Europe-and-Key-Account-Verantwortung_.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-19 11:11:332026-02-19 11:59:50SchlÃ¼sselrolle â€“ BKT Europe holt Henrik de Koning von Apollo Tyres
BKT Europe hat Henrik de Koning zum neuen Head OEM Europe & Key Account ernannt. Wie der weltweit fÃ¼hrende Hersteller im Off-Highway-Segment mit Hauptsitz in Indien mitteilt, vollziehe man damit â€žeinen weiteren Schritt in Richtung seiner Wachstumsstrategie fÃ¼r 2030â€œ. In seiner neuen Position werde de Koning â€ždie strategische PrÃ¤senz von BKT im OE-Markt stÃ¤rken und eine SchlÃ¼sselrolle dabei Ã¼bernehmen, die Kundenbeziehungen auf ein neues Niveau zu hebenâ€œ. Bevor Henrik de Koning zu BKT wechselte, stand er Ã¼ber 27 Jahre in den Diensten von Apollo Tyres bzw. Vredestein, wo er sich zuletzt in Ã¤hnlicher Funktion ebenfalls um das GeschÃ¤ft mit Reifen aus dem Off-Highway-Segment gekÃ¼mmert hatte.
