SchlÃ¼sselrolle â€“ BKT Europe holt Henrik de Koning von Apollo Tyres

BKT Europe hat Henrik de Koning zum neuen Head OEM Europe & Key Account ernannt. Wie der weltweit fÃ¼hrende Hersteller im Off-Highway-Segment mit Hauptsitz in Indien mitteilt, vollziehe man damit â€žeinen weiteren Schritt in Richtung seiner Wachstumsstrategie fÃ¼r 2030â€œ. In seiner neuen Position werde de Koning â€ždie strategische PrÃ¤senz von BKT im OE-Markt stÃ¤rken und eine SchlÃ¼sselrolle dabei Ã¼bernehmen, die Kundenbeziehungen auf ein neues Niveau zu hebenâ€œ. Bevor Henrik de Koning zu BKT wechselte, stand er Ã¼ber 27 Jahre in den Diensten von Apollo Tyres bzw. Vredestein, wo er sich zuletzt in Ã¤hnlicher Funktion ebenfalls um das GeschÃ¤ft mit Reifen aus dem Off-Highway-Segment gekÃ¼mmert hatte.

Sie sind noch kein Leser? Das kÃ¶nnen Sie hier Ã¤ndern. Leser werden MÃ¶chten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen