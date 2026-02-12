Reifenersatzmarkt Europa Ende 2025 wieder stärker im Rückwärtsgang

Der europäische Reifenherstellerverband Tyres Europe – bis zu seiner Neuausrichtung im vergangenen Herbst als European Tyre and Rubber Manufacturers‘ Association (ETRMA) bekannt – hat die 2025er-Absatzzahlen seiner Mitgliedsunternehmen im Reifenersatzgeschäft Europa vorgelegt. In diesem Zusammenhang bilanziert Tyres-Europe-Generalsekretär Dr. Adam McCarthy eine schwache Nachfrage „mit einer Abschwächung in allen wichtigen Segmenten“. Zumal sich die Rückwärtsfahrt im vierten Quartal nach einer leichten Erholung in den drei Monaten zuvor zuletzt wieder beschleunigt hatte.

