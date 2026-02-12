SRI weltweit und bei Reifen mit Rekordgewinnen – EMEA-Reifensparte mit Verlust

Sumitomo Rubber Industries bilanziert ein durchaus solide verlaufenes Geschäftsjahr. Wie der aus Japan stammende Reifenhersteller hinter den Marken Dunlop und Falken mitteilt, gaben zwar die Umsätze im Jahresvergleich leicht nach, wenn auch weniger als prognostiziert. Dafür konnte man aber die Erträge steigern, sodass sich daraus auch eine verbesserte Profitabilität mit einer konzernweiten Umsatzrendite von 7,5 Prozent ergibt.

