SRI weltweit und bei Reifen mit Rekordgewinnen – EMEA-Reifensparte mit Verlust

Sumitomo Rubber Industries konnte 2025 Betriebsgewinne im Konzern sowie in der Reifensparte auf Rekordniveau erreichen, wobei das Reifengeschäft in der Region EMEA dem japanischen Hersteller hinter den Marken Dunlop und Falken leichte Verluste bescherte (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Sumitomo Rubber Industries bilanziert ein durchaus solide verlaufenes Geschäftsjahr. Wie der aus Japan stammende Reifenhersteller hinter den Marken Dunlop und Falken mitteilt, gaben zwar die Umsätze im Jahresvergleich leicht nach, wenn auch weniger als prognostiziert. Dafür konnte man aber die Erträge steigern, sodass sich daraus auch eine verbesserte Profitabilität mit einer konzernweiten Umsatzrendite von 7,5 Prozent ergibt.

