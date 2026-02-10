Gut 420 Reifen von Goodyears „KMax-D-Gen-2“-Rückruf betroffen

Hatte die EU-Kommission über ihr Safety-Gate-Portal schon im vergangenen Herbst eine Produktwarnung veröffentlicht für in der 39. bis 41. Kalenderwoche 2025 produzierte Goodyear-Antriebsachsreifen vom Typ „KMax D Gen-2“ in der Dimension 295/80 R22.5 152/148M, sind weitere Informationen dazu nun auch der Rückrufdatenbank des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) zu entnehmen. Wie beispielsweise die, dass bislang keine Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden bekannt geworden sind im Zusammenhang mit den fraglichen Reifen, bei denen „ein zu dünner Liner im Reifen (…) zu einem Luftverlust und in der Folge zu einem Verlust über die Fahrzeugkontrolle führen“ könnte. Darüber hinaus macht das KBA nicht zuletzt auch Angaben zur Zahl der potenziell betroffenen Reifen: Demnach sollen es weltweit gut 420 sein und im deutschen Markt 40.