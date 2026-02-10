Aus zwei mach eins bei Reifen.com in Frankfurt/Main

In Frankfurt am Main richtet Reifen.com seine Präsenz eigenen Worten zufolge künftig auf nur noch einen Standort aus. Heißt mit anderen Worten: Statt bisher zwei Filialen in der Mainmetropole zu betreiben, ist Ende Januar diejenige in der Hanauer Straße geschlossen worden bzw. hat das zum Hersteller Apollo Tyres gehörende Reifenhandelsunternehmen sie in den am Römerhof 21 gelegenen Betrieb integriert. Mit der Zusammenlegung der beiden Frankfurter Standorte, durch die sich die Zahl der Reifen.com-Filialen in Deutschland von bisher 37 auf 36 verringert, stelle man sicher, den Kunden und Geschäftspartnern weiterhin einen persönlichen, leistungsstarken Service vor Ort bieten zu können, wie Reifen.com-Geschäftsführer Ralf Strelen dazu erklärt. Am Römerhof würden Beratungskompetenz, Serviceleistungen und Produktangebot an einem zentralen Standort gebündelt und stünden Privat- sowie Geschäftskunden dort – fügt Strelen noch hinzu – „persönliche Beratung, umfassender Service sowie das gewohnte Produkt- und Leistungsangebot (…) weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung“.