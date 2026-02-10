https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Auto-im-Schnee-Ausschnitt.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-02-10 14:53:162026-02-10 14:53:16Differenzen bei Benchmark-Ergebnissen: Continental kritisiert Linglong
Differenzen bei Benchmark-Ergebnissen: Continental kritisiert Linglong
Anfang des Monats hat die NEUE REIFENZEITUNG von einem Linglong-Event in Österreich berichtet. Während der Veranstaltung lobte Marketing Manager Vincent Liu die Eigenschaften des Reifens Sport Master Winter als hervorragend. Dazu zeigte er einen Chart mit den Ergebnissen eines Benchmarktests. Hier war zu sehen, dass der Sport Master Winter gegenüber einem Continental-Reifen in einigen Bereichen besser abgeschnitten hatte. Über diese Aussage ist der Reifenhersteller Continental gestolpert.
