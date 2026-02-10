Differenzen bei Benchmark-Ergebnissen: Continental kritisiert Linglong

,
Auto im Schnee Ausschnitt

Anfang des Monats hat die NEUE REIFENZEITUNG von einem Linglong-Event in Österreich berichtet. Während der Veranstaltung lobte Marketing Manager Vincent Liu die Eigenschaften des Reifens Sport Master Winter als hervorragend. Dazu zeigte er einen Chart mit den Ergebnissen eines Benchmarktests. Hier war zu sehen, dass der Sport Master Winter gegenüber einem Continental-Reifen  in einigen Bereichen besser abgeschnitten hatte. Über diese Aussage ist der Reifenhersteller Continental gestolpert.

