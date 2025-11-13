Rückruf von Goodyear-Lkw-Reifen des Typs „KMax D Gen-2“

Laut dem Safety Gate genannten EU-Schnellwarnsystem für gefährliche Produkte aus dem Nicht-Lebensmittel-Bereich hat Goodyear einen Rückruf von Lkw-Reifen des Typs „KMax D Gen-2“ gestartet. Betroffen ist die Größe 295/80 R22.5 152/148M dieses Antriebsachsprofils, sofern die Produktion im Zeitraum zwischen dem 22. September und dem 12. Oktober dieses Jahres – also in der 39. bis 41. Kalenderwoche 2025 – im Werk Wittlich des Konzerns erfolgte. Zu erkennen sind infrage kommende Reifen insofern anhand einer der DOT-Nummern „1DN87 AFBW 3925“, „1DN87 AFBW 4025“ oder „1DN87 AFBW 4125“ auf ihrer Seitenwand. Bei einigen von ihnen könnten Fertigungstoleranzen zu eine zu dünnen Karkassschicht geführt haben, heißt es zu Begründung für den Rückruf. „Dies kann zu Luftdruckverlust, einem Verlust der Fahrzeugkontrolle und einem erhöhten Verletzungsrisiko führen“, wie noch ergänzt wird.