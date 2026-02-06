Akquisitionen lassen Yokohamas Interfit-Reifenservicenetz wachsen

Mit zwei Akquisitionen im spanischen Markt sieht Interfit seine Position als Reifenservicepartner für Flurförderzeugflotten aller Größen gefestigt (Bild: Yokohama TWS)

Das zu Yokohama TWS zählende Interfit-Servicenetznetzwerk rund um Reifen/Räder für die Segmente Flurförderzeuge sowie Bau- und Landwirtschaft expandiert weiter auf internationaler Ebene. Im aktuellen Fall ganz konkret durch die Akquisition zweier Anbieter entsprechender Dienstleistungen im spanischen Markt, wobei es sich um die Unternehmen Delgado e Hijos S.A. und Rodelma S.L. handelt. Sie sind demzufolge auf Reifen und Servicelösungen für Flurförderzeuge spezialisiert sind und beliefern Maschinenhändler sowie Flottenbetreiber. Beschrieben wird das Ganze als „Meilenstein für Interfit in seiner Mission, weltweit hochwertige, lokal verfügbare Reifenservices anzubieten“.

