Frühjahrscheck der Bereifung: Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber…

Obwohl sie eigentlich eine Selbstverständlichkeit unter Experten sein sollten, werden Reifenchecks zum Ende des Winters hin oftmals unterlassen. Darauf weist nun der ADAC Truckservice hin und rät zu einem „gezielten Frühjahrscheck mit besonderem Fokus auf die Bereifung. Winterliche Straßenverhältnisse, Kälte und hohe Belastungen setzen Reifen, Achsen und Radlagern stark zu und können die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Im Mittelpunkt stehen sollten dabei die Kontrolle von Reifendruck, Profiltiefe und möglichen Schäden wie Schnitten, Druckstellen oder Spurabweichungen. Auch Radlager und Felgen sollten überprüft werden. Neben dem Frühjahrscheck der Bereifung sollten Fahrzeuge gründlich von Streusalz befreit werden, da Salz in Kombination mit Feuchtigkeit Korrosion begünstigt. Auch Bremsen, Dichtungen, Scheinwerfer und Scheiben gehören zum Frühjahrscheck dazu, „um teure Folgeschäden und Ausfälle zu verhindern“, rät der ADAC TruckService.