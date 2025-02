Jüngste IMOT wird als „voller Erfolg“ verbucht

Am vergangenen Wochenende hat die Internationale Motorradausstellung (IMOT) nach ihrem corona-bedingten Ausfall 2022 zum bereits dritten Mal seit 2023 auf dem Messegelände in München-Riem parallel zur Reise- und Freizeitmesse f.re.e stattgefunden. Nach Veranstalteraussagen lockte sie mehr als 120.000 Besucher an, weshalb sie insofern einmal mehr als „voller Erfolg“ verbucht wird. „Ich bin sehr dankbar, dass unser Konzept wieder voll aufgegangen ist. Wir wollten unseren Besuchern alle wichtigen Motorradhersteller an einem Ort präsentieren, sie mit starken Sondershows unterhalten und durch Mitmachangebote für Action sorgen – das ist uns bestens gelungen“, freut sich IMOT-Chefin Petra Zahradka. In Sachen Motorradreifen waren Bridgestone und Metzeler als Aussteller vor Ort vertreten, um bei der Messe über ihre neuesten Produkte zu informieren.