Scheckübergabe für bei Essen Motor Show gesammelte 10.170-Euro-Spende
Bei der Essen Motor Show Ende vergangenen Jahres war das Ford-Autohaus Schmitz + Wieseler aus Dierdorf nicht nur als Aussteller dabei, sondern es hat vor Ort auch eine Spendenaktion zugunsten der Essener Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder durchgeführt. Bei 339 Probefahrten mit elektrischen Ford-Modellen sind bei der von Ralf Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor Show bei der Messe Essen, und Julian Schmitz, Assistent der Geschäftsleitung der Schmitz + Wieseler GmbH, initiierten Aktion 10.170 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. In Form eines Schecks ist diese Summe Ende Januar offiziell an den gemeinnützigen Verein übergeben worden.
