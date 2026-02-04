Rückruf zweier Michelin-Lkw-Reifenprofile

Das Safety Gate genannten EU-Schnellwarnsystem für gefährliche Produkte aus dem Nicht-Lebensmittel-Bereich listet einen Michelin-Rückruf zweier Lkw-Reifenprofile des französischen Herstellers auf. Betroffen sind demnach die Modelle „X Multi Z“ in der Größe 355/50 R22.5 sowie „X Line Energy Z“ in derselben Dimension, sofern sie im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 28. Februar 2025 produziert wurden. Aufgrund eines Herstellungsfehlers könne bei ihnen ein Riss in der Reifenflanke auftreten, heißt es zur Begründung für den Rückruf. „Dieser Riss kann sich während der Nutzung des Reifens ausbreiten und zu einem schnellen Druckverlust führen“, wie darüber hinaus gewarnt wird. In der entsprechenden Datenbank des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) ist dieser Rückruf bislang allerdings noch nicht erfasst.