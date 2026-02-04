Tuga Chemie: Seit 40 Jahren Reinigungs- und Pflegeprodukte „Made in Germany“

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Der-Alu-Teufel-Spezial-ist-ein-Felgenreiniger-in-Gelform-der-Verschmutzungen-zuverlaessig-loest-so-Anbieter-Tuga-Chemie.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-04 12:37:382026-01-23 12:39:22Tuga Chemie: Seit 40 Jahren Reinigungs- und Pflegeprodukte „Made in Germany“
Ob Hebebühne, Serviceplatz oder Fahrzeugübergabe: Im Werkstattalltag zählen saubere Abläufe, Zeitersparnis und ein sichtbares Ergebnis. Öl- und Fettrückstände, Straßenschmutz, Dieselruß und Bremsstaub gehören zu den täglichen Herausforderungen – in Kfz-Werkstätten ebenso wie im Reifenfachhandel, Fahrzeughandel oder in von Speditionen oder Busunternehmen mit eigener Werkstatt. „Tuga Chemie entwickelt seit mehr als 40 Jahren Reinigungs- und Pflegeprodukte ‚Made in Germany‘, die genau auf diese Praxisanforderungen abgestimmt sind“ – und die das Unternehmen natürlich auch in Großgebinden für den Werkstatteinsatz anbietet.
