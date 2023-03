Goodyear EMEA: „Die Marke Avon wird in unserem Portfolio verbleiben“

Nachdem es auf der Goodyear-Retail-Systems-Tagung in Königswinter vor Kurzem hieß, Goodyear Germany werde Reifen der Marke Avon zukünftig nur noch als Motorradreifen anbieten, betont nun die Europazentrale des US-amerikanischen Herstellers in einem Statement gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG: „Die Marke Avon wird in unserem Portfolio verbleiben, sowohl für Pkw- als auch für Motorradreifen.“ Ganz augenscheinlich möchte der Hersteller damit dem Eindruck vorbeugen, Pkw-Reifen der Marke Avon könnten komplett, also europaweit und damit auch im Avon-Heimatmarkt Großbritannien aus dem Sortiment genommen und insofern künftig vielleicht auch nicht mehr produziert werden. Inwiefern sich dabei ein Widerspruch zur ursprünglichen Berichterstattung zur Vermarktung in Deutschland ergibt, muss sich allerdings erst noch zeigen; derzeit sind Avon-Pkw-Reifen jedenfalls auch im hiesigen Markt noch zu haben.

