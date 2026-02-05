Exide erweitert sein Pkw-Sortiment um neue 12-Volt-AGM-Batterie

Exide Technologies ergänzt sein Batteriesortiment für Pkw um eine neue AGM-Batterietype. Die EK500 (50Ah, 570A) sei dabei für die hohen Leistungs- und Zyklenanforderungen moderner Hybrid- und Elektrofahrzeuge konzipiert worden, schreibt der aus Frankreich stammende Anbieter von Batterielösungen in einer Mitteilung. In der neuen Kastengröße L01 biete diese AGM-Batterie „erstklassige Performance, höchste Zyklenfestigkeit – gemäß europäischen technischen Standards – und eine breite Marktabdeckung“ sowie „modernste Gittertechnologie, Glasvliesseparatoren mit hoher Oberfläche, innovative Legierungen und spezielle Kohlenstoffadditive in der aktiven Masse“. Exide produziert die EK500 in Europa mit demselben Design, auf denselben Fertigungslinien sowie mit derselben Technologie wie seine Erstausrüstungsbatterien und biete dem Fachhandel als auch den Werkstätten daher „eine zuverlässige Aftermarket-Lösung in OEM-Qualität“. Die Exide EK500 sei eine Antwort auf die steigende Nachfrage europäischer und asiatischer Fahrzeughersteller, die die Kastengröße L01 als Starter- ebenso wie als Zusatzbatterie einsetzen. Sie eigne sich für rund 3,4 Millionen Fahrzeuge des europäischen Fuhrparks.