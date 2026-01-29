Rekordumsatz für Kärcher

Der auf Reinigungslösungen für Privat- genauso wie für Geschäftskunden wie unter anderem auch Kfz-Betriebe/Werkstätten spezialisierte Anbieter Kärcher hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge um 1,1 Prozent gegenüber 2024 steigern und dabei mit knapp 3,5 Milliarden Euro eine neue Bestmarke erreichen können. Obwohl man im zurückliegenden Geschäftsjahr demnach „viel Gegenwind erfahren“ habe in Form etwa zunehmender Handelsbarrieren wie Zölle und lokale Subventionen, eines hohen Preisdruckes vor allem durch chinesische Hersteller sowie strukturelle und regulatorische Hürden, die das Wachstum deutlich ausgebremst hätten, habe man dagegengehalten und sei gewachsen. In diesem Zusammenhang wird nicht zuletzt unter anderem auf Investitionen in die eigenen Vertriebsstrukturen oder die Gründung neuer Gesellschaften in Portugal und an der Elfenbeinküste.

