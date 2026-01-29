Americas-Personalie bei Goodyear

David Cichocki fungiert bei der Goodyear Tire & Rubber Company als neuer Managing Director und Chief Sales Officer Consumer mit Verantwortung für die Americas-Region des US-amerikanischen Reifenherstellers. Die entsprechenden Aufgaben sind ihm Mitte Januar übertragen, wobei er in dieser Funktion direkt an den Konzern-CEO und -Präsidenten Mark Stewart berichtet. Cichocki soll den Vertrieb stärken, für ein beschleunigtes profitables Wachstum sorgen sowie Goodyears globale Ziele vorantreiben. Als Managing Director Americas fallen demnach außerdem Aspekte der regionalen Unternehmensführung in seinen Verantwortungsbereich genauso wie in enger Zusammenarbeit mit anderen Führungskräften auch die Sicherstellung der globalen Strategieausrichtung des Anbieters mit Blick auf eine Steigerung der operativen Exzellenz und finanziellen Leistungsfähigkeit des Reifenherstellers im amerikanischen Markt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen