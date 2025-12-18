H&R verlängert vorzeitig als Partner mit dem 24-Stunden-Rennen

Fahrwerksspezialist H&R hat seinen Vertrag mit dem Veranstalter des 24-Stunden-Rennen nun vorzeitig verlängert und bleibt damit mindestens bis 2028 Partner des motorsportlichen Großereignisses (Bild: NRZ/Arno Borchers)

H&R hat seine Partnerschaft mit dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring frühzeitig verlängert und bleibt nun mindestens bis einschließlich 2028 offizieller Partner des motorsportlichen Großereignisses. Der Fahrwerksspezialist aus Lennestadt gehört bereits seit Jahrzehnten fest zum Erscheinungsbild des 24-Stunden-Rennens und werde auch künftig an vielen Stellen – von den Kennzeichenträgern der Teilnehmerfahrzeuge über Bandenwerbung bis hin zum Branding auf der Brust der Rennoveralls – Präsenz zeigen, heißt es dazu vonseiten des Veranstalters ADAC Nordrhein. Zusätzlich will das Unternehmen die Medialisierung des Rennens mit der Fortführung des in diesem Jahr eingeführten H&R-Expertentalks mit Patrick Simon fortsetzen.

