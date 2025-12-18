„Turbu-Druck-Gießen“ für umweltfreundliche(re) Pkw-Räder

Im kommenden Jahr könnten erste Pkw-Aluminiumräder in den Markt rollen, die „leichter, stabiler und ressourcenschonender“ als andere sein sollen. Dies dank eines neuen Produktionsverfahrens, das von der mittelständischen Entec-Stracon GmbH entwickelt wurde mit Förderung durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) und im Frühjahr auch schon mit dem Deutschen Innovationspreis 2025 ausgezeichnet wurde. Das sogenannte „Turbu-Druck-Gießen“ der Räder soll sich durch einen um die Hälfte reduzierten Energiebedarf auszeichnen sowie durch eine 25-prozentige Rohmaterialeinsparung. Verbunden damit werden nicht zuletzt auch finanzielle Vorteile, sodass in diesem Zusammenhang von nichts weniger als einer neuen Ära die Rede ist, die der hinter alldem stehende Erfinder und Entec-Stracon Ralf Bux, der zuvor als Entwicklungsingenieur bei Mercedes gearbeitet hat, mit dem neuen Herstellungsprozess für Pkw-Aluminiumräder einläute.

