BATO-Rückruf von gut 1.700 Firestone-Reifen

Bridgestone Americas Tire Operation (BATO) ruft bestimmte Firestone-Reifen des Typs „Destination LE3“ in den Vereinigten Staaten zurück. Betroffen sind solche der Größe 265/70 R17, sofern sie in der 43. oder 44. Kalenderwoche 2025 im Werk Wilson (North Carolina/USA) des Herstellers produziert wurden. Erkennbar sind sie insofern anhand einer der beiden DOT-Nummern „1W21YLE314325“ oder „1W21YLE314425“ auf ihrer Seitenwand, wobei es sich in Summe um gut 1.700 Stück handeln soll. Bei ihnen könne sich der Gürtelkanteneinlage (belt edge insert) verschoben haben, was die Haltbarkeit des Reifens verringere und unter Umstände zu Profilablösungen führe, wie es seitens der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) zum Grund für den Rückruf der Reifen heißt, die Bridgestone in hiesiger Region nicht vermarktet.