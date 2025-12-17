Früher als erwartet: Setzer geht, Kötz übernimmt Conti-Vorstandsvorsitz
Selbst wenn es sich schon länger angedeutet hatte wie nicht zuletzt etwa bei der Hauptversammlung im Frühjahr, hieß es bislang auch aus seinem eigenen Munde eigentlich immer, Nikolai Setzer werde erst nach dem Verkauf von ContiTech als Vorstandsvorsitzender der Continental AG aus dem Unternehmen ausscheiden. Doch manchmal kommt es anders als man denkt. Denn der Konzernaufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung Christian Kötz (55) – bislang im Vorstand für das Reifengeschäft verantwortlich – nunmehr schon mit Wirkung zum 1. Januar kommenden Jahres zum neuen Vorsitzenden des Vorstandes berufen. Setzer (54) scheidet zum 31. Dezember 2025 nach insgesamt über 16 Jahren als Vorstandsmitglied und fünf Jahren als Vorstandsvorsitzender aus dem Vorstand aus. „Einvernehmlich“, ist einer entsprechenden Mitteilung dazu zu entnehmen. Dieser Schritt erfolge – heißt es darin weiter – „wie geplant vor dem Hintergrund der weit vorangeschrittenen Neuaufstellung von Continental und der damit verbundenen Fokussierung auf das Reifengeschäft“.
