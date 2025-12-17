Rädereinlagerung bietet „immenses Potenzial“, und das nicht nur für Logistiker

Als Sven Gerlach – Reifenhändler aus Hilden – 2008 den Hilferuf eines lokalen Autohauses erhielt, das unter der Flut der Kompletträder seiner Kunden litt, war eine Idee geboren, die vor rund zweieinhalb Jahren zur Gründung der Räderlogistik.de Franchise GmbH geführt hat. Das Unternehmen hilft Unternehmen seither dabei, die Rädereinlagerung zum Geschäft zu machen und bietet dazu ein „schlüsselfertiges Franchisekonzept für das eigene Räderhotel“ an. Wo steht der Gründer mit seiner Idee, andere im Reifenhandel von seiner eigenen langjährigen Einlagerungserfahrung profitieren zu lassen?

