Falsch formatierte TIN führ zum Rückruf von fast 83.000 Reifen

Im US-amerikanischen Markt werden fast 83.000 Profile des Typs „ATR Sport 2“ der Marke Achilles zurückgerufen, die der indonesische Reifenhersteller PT Multistrada Arah Sarana Tbk noch vor der vollständigen Übernahme durch Michelin gefertigt hat. Betroffen sind demnach die Größen 205/45 ZR17, 295/25 ZR21, 225/55 ZR18, 245/45 R17 und 245/50 ZR20, die je nach Dimension im Zeitraum zwischen dem 1. März 2016 und dem 3. September 2020 im Werk Bekasi (Jawa Barat/Indonesien) hergestellt wurden. Die DOT-Nummer bzw. TIN (Tyre Identification Number) auf ihrer Seitenwand ist zu lang bzw. falsch formatiert: Der sogenannte Optional Code der TIN umfasst bei den fraglichen Reifen sechs Zeichen, obwohl dafür eigentlich nur vier vorgesehen sind. Aufgrund der zu langen DOT-Nummer/TIN könnten Verbraucher für sie nicht – wie es im Markt auf der anderen Seite des Atlantiks gang und gäbe ist – ihre entsprechenden Registrierungsinformationen in einer dafür vorgesehenen Datenbank hinterlegen. Deswegen bestehe in der Folge die Gefahr, dass sie im Falle beispielsweise eines sicherheitsrelevanten Rückrufes keinen Warnhinweis erhalten, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) zum Hintergrund des Ganzen erklärt.