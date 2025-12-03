https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Debusschere-Marc-links-und-Walters-Andrew.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-12-03 11:42:402025-12-03 12:30:01Erweitertes Camso-Führungsteam
Erweitertes Camso-Führungsteam
Nach der Übernahme des Geschäftsbereiches Camso Construction Compact Line der Michelin-Gruppe durch die RPG Group – zu ihr gehören unter anderem auch Unternehmen wie Ceat, KEC International, Zensar Technologies, RPG Life Sciences, Raychem RPG, Harrisons Malayalam oder Spencer International Hotels – wird das Führungsteam von Camso Construction verstärkt. Dies mit Ziel, die Partnerschaften des Anbieters von Offroadmobilitätslösungen bzw. Baumaschinenreifen und -ketten mit Erstausrüstern zu intensivieren und die eigene globale Präsenz auszuweiten.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!