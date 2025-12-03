Erweitertes Camso-Führungsteam

Nach der Übernahme des Geschäftsbereiches Camso Construction Compact Line der Michelin-Gruppe durch die RPG Group – zu ihr gehören unter anderem auch Unternehmen wie Ceat, KEC International, Zensar Technologies, RPG Life Sciences, Raychem RPG, Harrisons Malayalam oder Spencer International Hotels – wird das Führungsteam von Camso Construction verstärkt. Dies mit Ziel, die Partnerschaften des Anbieters von Offroadmobilitätslösungen bzw. Baumaschinenreifen und -ketten mit Erstausrüstern zu intensivieren und die eigene globale Präsenz auszuweiten.

