Eurogrip kündigt Expansion im Off-Highway-Segment an

Die Marke Eurogrip ist in Indien bekannt für seine Motorrad- und Rollerreifen. Im Off-Highway-Segment ist die Marke allerdings noch nicht bekannt. Dies soll sich aber ändern. Jedenfalls teilt S. Karthikeyan, Business Head – OHT (Off-Highway Tyres), auf der Agritechnica mit, dass die Arbeit zur Entwicklung eines vollständigen Sortiments für Europa in vollem Gange ist.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen