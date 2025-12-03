https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/TVS-Eurogrip-auf-der-Agritechnica-Stefan-Huber-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-03 10:58:482025-12-02 11:09:33Eurogrip kündigt Expansion im Off-Highway-Segment an
Eurogrip kündigt Expansion im Off-Highway-Segment an
Die Marke Eurogrip ist in Indien bekannt für seine Motorrad- und Rollerreifen. Im Off-Highway-Segment ist die Marke allerdings noch nicht bekannt. Dies soll sich aber ändern. Jedenfalls teilt S. Karthikeyan, Business Head – OHT (Off-Highway Tyres), auf der Agritechnica mit, dass die Arbeit zur Entwicklung eines vollständigen Sortiments für Europa in vollem Gange ist.
