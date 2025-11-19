Lkw-Reifeneigenmarke soll Point-S-Position im Nutzfahrzeugsektor stärken

Die Anzahl an Verkaufsstellen des international aufgestellten Reifenhandelsverbundes Point S hat in den vergangenen Jahren weiter zugelegt: Wurden mit Blick auf 2022 rund 5.700 Betriebe berichtet und Anfang 2024 dann schon mehr als 6.200, sollen es aktuell knapp 6.800 in 51 Ländern weltweit sein. Damit nähert sich die Kooperation in kleinen Schritten weiter ihrer für 2030 ausgegebenen Zielmarke von 10.000 Points of Sale an. Wobei zugleich die Unterstützung der Partner ausgebaut wird, wie etwa mit dem schon im Sommer angekündigten Launch von Lkw-Reifen der Eigenmarke Point S. Dieser Tage werden die Produkte bei der Transportmesse Solutrans in Lyon/Frankreich erstmals einem breiteren Publikum präsentiert. „Diese Markteinführung ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, unsere Mitglieder und deren Kunden mit umfassenden Mobilitätslösungen zu unterstützen. Transportprofis benötigen Reifen, die Leistung, Langlebigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten – und genau das bietet diese Produktreihe. Sie markiert zudem einen wichtigen Meilenstein in unserer langfristigen Strategie, unsere Position im Nutzfahrzeugsektor zu stärken und dem Lkw-Reifenmarkt mehr Innovation, Auswahl und Unabhängigkeit zu bieten“, sagt Fabien Bouquet, CEO von Point S International.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen