https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Borbet-Felgenneuheiten-auf-der-Essen-Motor-Show-.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-19 11:36:542025-11-19 12:34:08Borbet mit Weltpremieren und legendären Räderdesigns auf der EMS vertreten
Borbet mit Weltpremieren und legendären Räderdesigns auf der EMS vertreten
Die Essen Motor Show ist vom 28. November bis zum 7. Dezember das Highlight für alle Tuningfans und Autoexperten. Als führender Hersteller von Aluminiumrädern präsentiert Borbet wieder Weltpremieren sowie zwei legendäre Räderdesigns in neuen Größen.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!