Borbet mit Weltpremieren und legendären Räderdesigns auf der EMS vertreten

Borbet Felgenneuheiten auf der Essen Motor Show

Die Essen Motor Show ist vom 28. November bis zum 7. Dezember das Highlight für alle Tuningfans und Autoexperten. Als führender Hersteller von Aluminiumrädern präsentiert Borbet wieder Weltpremieren sowie zwei legendäre Räderdesigns in neuen Größen.

