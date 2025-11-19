Pneuhage-Stiftung verleiht Stiftungspreis – Taxonimiekonforme Lkw-Flotten und Eigenmarken

Am vergangenen Wochenende hat die Pneuhage-Stiftung ihren Stiftungspreis bereits zum elften Mal verliehen. In der Gartenhalle des Kongresszentrums Karlsruhe ausgezeichnet wurden dabei zwei Absolventinnen des Bachelor-Studiengang BWL-Handel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe, wo auch die Pneuhage-Unternehmensgruppe ihren Sitz hat. Stiftungsvorstand Prof. Dr. Matthias Mungenast gratulierte dabei zur Erfüllung der seit der ersten Vergabe im Jahr 2014 geltenden Kriterien: einen sehr guten Studienabschluss, ein interessantes und ebenfalls sehr gut bewertetes Thema der Bachelorarbeit sowie soziales Engagement.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen