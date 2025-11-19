Pneuhage-Stiftung verleiht Stiftungspreis – Taxonimiekonforme Lkw-Flotten und Eigenmarken

Am 15. November erfolgte die Übergabe des diesjährigen Pneuhage-Stiftungspreises an Olivia Friedmann und Lisa-Marie Scheffler (dritte und vierte von links) durch Stiftungsvorstand Prof. Dr. Matthias Mungenast (links); rechts im Bild: Sarah Gewiß, Juniorreferentin Personalmarketing Pneuhage (Bild: Pneuhage)

Am vergangenen Wochenende hat die Pneuhage-Stiftung ihren Stiftungspreis bereits zum elften Mal verliehen. In der Gartenhalle des Kongresszentrums Karlsruhe ausgezeichnet wurden dabei zwei Absolventinnen des Bachelor-Studiengang BWL-Handel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe, wo auch die Pneuhage-Unternehmensgruppe ihren Sitz hat. Stiftungsvorstand Prof. Dr. Matthias Mungenast gratulierte dabei zur Erfüllung der seit der ersten Vergabe im Jahr 2014 geltenden Kriterien: einen sehr guten Studienabschluss, ein interessantes und ebenfalls sehr gut bewertetes Thema der Bachelorarbeit sowie soziales Engagement.

