https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Am-15.-November-erfolgte-die-Uebergabe-des-Pneuhage-Stiftungspreises-an-Olivia-Friedmann-und-Lisa-Marie-Scheffler-durch-Stiftungsvorstand-Prof.-Dr.-Matthias-Mungenast.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-19 11:30:042025-11-19 11:30:04Pneuhage-Stiftung verleiht Stiftungspreis – Taxonimiekonforme Lkw-Flotten und Eigenmarken
Pneuhage-Stiftung verleiht Stiftungspreis – Taxonimiekonforme Lkw-Flotten und Eigenmarken
Am vergangenen Wochenende hat die Pneuhage-Stiftung ihren Stiftungspreis bereits zum elften Mal verliehen. In der Gartenhalle des Kongresszentrums Karlsruhe ausgezeichnet wurden dabei zwei Absolventinnen des Bachelor-Studiengang BWL-Handel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe, wo auch die Pneuhage-Unternehmensgruppe ihren Sitz hat. Stiftungsvorstand Prof. Dr. Matthias Mungenast gratulierte dabei zur Erfüllung der seit der ersten Vergabe im Jahr 2014 geltenden Kriterien: einen sehr guten Studienabschluss, ein interessantes und ebenfalls sehr gut bewertetes Thema der Bachelorarbeit sowie soziales Engagement.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!