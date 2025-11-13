Michelin stellt mit den Profilen X Multi Z2/D2 neue Spezialisten für die letzte Meile vor

Michelin führt eine neue Lkw-Reifengeneration ein, die insbesondere für die sogenannte „letzte Meile“ optimiert wurde: die als „vielseitig, zuverlässig, langlebig und belastbar“ beschriebenen X Multi Z2 und X Multi D2 für die Lenk- bzw. die Antriebsachse. „Mit den neuen Lkw-Reifen zeigt Michelin seine Innovationsstärke. Mit der hohen Laufleistung, dem geringeren Rollwiderstand und den zusätzlichen Leistungsreserven können unsere Kunden und Kundinnen nicht nur ihre Betriebskosten senken, sondern auch ihre Transportservices nachhaltiger gestalten“, kommentiert dazu Markus Bast, Managing Director Michelin Deutschland. Entsprechend dem Einsatzgebiet auf Nutzfahrzeugen unter 19 Tonnen auf kurzen und mittleren Strecken sieht der Hersteller zunächst nur Dimensionen in 19,5 Zoll vor; die Vorgängerreifen X Multi Z und X Multi D waren außerdem in 17,5 Zoll erhältlich.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen