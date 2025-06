Goodyear erweitert und modernisiert sein Nfz-Reifenwerk in Wittlich

Goodyear hat sein Lkw- und OTR-Reifen- sowie Runderneuerungswerk in Wittlich modernisiert und die vorhandenen Kapazitäten erweitert. Wie dazu nun die Lokalpresse nach dem Abschluss der dreijährigen Bauarbeiten berichtet, seien „viele neue Maschinen aufgebaut und alte ausgetauscht“ worden, so etwa der Trierische Volksfreund. „Das war ein außerordentliches Invest, das über die gewöhnlichen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die wir fortwährend betreiben, hinausging. Es hat sich viel getan und verändert am Standort Wittlich – so viel wie lange nicht mehr. Und das sind positive Nachrichten“, wird dort Werksleiter Martin Simon zitiert. So sei etwa eine Reifenaufbaumaschine der modernsten Generation installiert worden. Weitere Details dazu, etwa welche Maschinen ansonsten noch installiert wurden, inwieweit sich die Produktionskapazität in dem rheinland-pfälzischen Werk dadurch verändert hat bzw. die Höhe der Investitionssumme blieben indes das Betriebsgeheimnis des Herstellers. Das 1972 eingeweihte Werk in Wittlich fertigt seit dem Aus der Pkw-Reifenproduktion Ende 2016 nur noch neue und runderneuerte Lkw-Reifen sowie neue OTR-Reifen. Außerdem befindet sich in Wittlich das deutsche Lkw-Reifenzentrallager des Herstellers.