Sechs von sechs beim Sportauto-Winterreifentest

Beim Lotto liegt die Chance auf sechs Richtige (ohne Superzahl) bei eins zu gut 15.500 – ist also doch recht klein. Ungleich höher bzw. sogar bei 100 Prozent ist sie mit Blick auf die sechs Winterreifen, die das Magazin Sportauto einem Test unterzogen hat. Denn von den Probanden, die sich dabei montiert in der Dimension 275/35 R19 100V/W XL an einem BMW M4 beweisen mussten, haben alle mit „gut“ und „sehr gut“ respektive sogar „überragend“ abgeschnitten. Viel falsch machen können Autofahrer mit ihnen insofern offensichtlich nicht, selbst wenn die Modelle natürlich individuelle Stärken und Schwächen aufweisen, weil es ja ansonsten gar keine Notenspreizung gäbe. Bezogen auf seine von Sportauto zwar nicht genannte, mit rudimentären Mathematikkenntnissen gleichwohl aber rechnerisch ermittelbare Gesamtnote hätte ein mitgeprüfter Ganzjahresreifen im Übrigen ebenfalls sehr gut mitgehalten, wäre er denn nicht „außer Wertung“ mitgelaufen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen