Quartalszahlen: Continental übererfüllt die allgemeinen (Analysten-)Erwartungen

Seinen Quartalsbericht will Continental zwar erst am 6. November präsentieren. Dennoch hat der Reifen- und Gummiproduktehersteller gestern Abend einen ersten Blick in seine aktuellen Geschäftskennzahlen gewährt – und damit auf ganzer Front überrascht, und zwar positiv. Hatten Analysten für das Quartal eine bereinigte EBIT-Marge für den Konzern von 9,5 Prozent erwartet, konnte Continental jetzt 11,4 Prozent melden. Auch der Umsatz fiel demnach mit fünf Milliarden Euro leicht höher aus als der Konsens der Finanzexperten (4,9 Milliarden Euro). Bei dieser Übererfüllung der allgemeinen Erwartungen machte auch der Unternehmensbereich Tires keine Ausnahme.

