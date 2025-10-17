Transport.ch erwartet über 260 Aussteller in Bern – Reifenbranche stark vertreten

Wenn vom 5. bis 8. November die Transport.ch in der Bernexpo und damit dann bereits zum 13. Mal stattfindet, dann sind erneut auch etliche Unternehmen der Reifenbranche als Aussteller mit von der Partie. Von Herstellerseite sind dies etwa Bridgestone, Continental, Falken, Goodyear, Hankook, Kenda, Nokian Tyres, Paxxon sowie Yokohama und von Handelsseite etwa BestDrive, ESA, Pneu Fahrni und Profi Pneu. In Summe, so berichten die Veranstalter der alle zwei Jahre stattfindenden Nutzfahrzeugmesse, erwarte man, Stand heute, über 260 Aussteller in Bern. Zuletzt hatte die Transport.ch immerhin 240 Aussteller und 43.000 Besucher angelockt. Im Rahmen der Messe soll das Mobility Forum als zentrale Konferenz zu den Zukunftsfragen der Branche ein „klassisches Highlight für Fachleute“ bilden, heißt es dazu vonseiten der Veranstalter. Das Mobility Forum 2025 startet direkt morgens am Eröffnungstag der Messe und befasst sich mit dem Thema „Was treibt uns morgen an?“; es geht also um Antriebsfragen.