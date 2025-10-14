Same Same But Different: Auto-Straßenverkehr-Winterreifentest 2025

Bei Goodyear kann man sich über einen weiteren Sieg bei einem Reifentest freuen. Denn die Zeitschrift Auto Straßenverkehr hat dem Winterreifen „UltraGrip Performance 3“ des Herstellers den Titel als „Bester im Test“ ihres Vergleiches von insgesamt zehn Profilen der Größe 215/55 R17 98V für die kalte Jahreszeit verliehen. Dieser Produktvergleich ist eine leicht abgewandelte Variante desjenigen, der zuvor bei Auto Motor und Sport (AMS) erschienen ist und wo der Reifen ebenfalls vorne gelegen hat, dort aber „nur“ als Zweiter hinter Continentals „WinterContact TS 870 P“ als Testsieger. Dabei ist das Goodyear-Modell bei Auto und mit dem Gesamturteil „sehr gut“ ins Ziel gekommen, statt wie bei AMS „überragend“ abzuschneiden. Gleiches gilt im Übrigen für den Zweiten bei ersterem der zwei Magazine, die beide bei der Motorpresse Stuttgart erscheinen. Grund für die unterschiedliche beider Blätter Benotung ist einmal mehr, dass sich alle Kandidaten bei der Zweitverwertung durch Auto Straßenverkehr auch einer Preiswertung stellen müssen und insofern die vier anderen Teilkategorien (auf Schnee, bei Nässe, auf trockener Fahrbahn, Umwelteigenschaften) anders gewichtet werden müssen. Das führt eben gerade dazu, dass dort sechs Probanden „sehr gut“ abgeschnitten haben, während weiterhin drei für „gut“ befunden werden und einer „mangelhaft“ eingestuft wird, es aber bis auf den Wechsel an der Spitze des Testfeldes sonst keine Veränderungen bei der Reihenfolge des Zieleinlaufes gegeben hat.