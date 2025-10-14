Für BMWs i4 liefert Hankook auch „iON“-Reifen als Erstausrüstung

Hat Hankook neben Bridgestone, Continental, Goodyear und Pirelli bisher schon seinen „Ventus S1 Evo³ für die Erstausrüstung des als Grand Coupé bezeichneten i4 zu BMW ans Band geliefert, so kommen dazu nun außerdem noch der „iON Supreme“ (links) und der „iON Evo“ des Reifenherstellers (Bilder: BMW, Hankook)

Hankook zählt bei BMWs überarbeitetem i4 zum Kreis der Erstausrüstungslieferanten. Für den Wagen liefert der Reifenhersteller demnach auch zwei Profile seiner „iON“-Produktline speziell für elektrisch angetriebene Fahrzeuge für die Montage ab Werk zu dem Automobilproduzenten ans Band. Während BMW sein Grand Coupé je nach Ausstattungsvariante abgesehen von Reifen anderer Hersteller – in den technischen Daten zu dem Modell werden Bridgestone, Continental, Goodyear und Pirelli genannt – bisher bereits mit Hankooks „Ventus S1 Evo³“ ausgeliefert hat, kommen seit Neuestem dazu nun noch der „iON Supreme“ in 245/40 R19 98Y XL an der Vorder- und 255/40 R19 100Y XL an der Hinterachse sowie der „iON Evo“ in 245/35 R20 95Y XL (vorn) und 255/35 R20 97Y XL (hinten).

