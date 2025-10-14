Für BMWs i4 liefert Hankook auch „iON“-Reifen als Erstausrüstung

Hankook zählt bei BMWs überarbeitetem i4 zum Kreis der Erstausrüstungslieferanten. Für den Wagen liefert der Reifenhersteller demnach auch zwei Profile seiner „iON“-Produktline speziell für elektrisch angetriebene Fahrzeuge für die Montage ab Werk zu dem Automobilproduzenten ans Band. Während BMW sein Grand Coupé je nach Ausstattungsvariante abgesehen von Reifen anderer Hersteller – in den technischen Daten zu dem Modell werden Bridgestone, Continental, Goodyear und Pirelli genannt – bisher bereits mit Hankooks „Ventus S1 Evo³“ ausgeliefert hat, kommen seit Neuestem dazu nun noch der „iON Supreme“ in 245/40 R19 98Y XL an der Vorder- und 255/40 R19 100Y XL an der Hinterachse sowie der „iON Evo“ in 245/35 R20 95Y XL (vorn) und 255/35 R20 97Y XL (hinten).