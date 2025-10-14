Gewinnwarnung lässt Michelin-Aktie auf Zweijahrestief einbrechen

Gut eine Woche, bevor Michelin mit den Zahlen zum Geschäftsverlauf während der ersten drei Quartale des Jahres aufwarten will, überrascht der Hersteller nun mit einer Gewinnwarnung. Wie Michelin gestern Abend in einer Mitteilung erklärte, erwarte man nun für das Gesamtjahr einen operativen Gewinn von 2,6 bis drei Milliarden Euro, nachdem man bisher noch von 3,4 Milliarden Euro ausgegangen war; im vergangenen Geschäftsjahr hatte Michelin einen operativen Gewinn von 3,4 Milliarden Euro berichtet. Laut dem französischen Reifenersteller habe sich „eine weitere Verschlechterung des Geschäftsumfeldes“ gegenüber den Prognosen vom Juli eingestellt, und zwar obwohl zuletzt – mit Ausnahme des nordamerikanischen Marktes – Absatzsteigerungen möglich waren. Welche „Verschlechterungen“ damit konkret gemeint sind, teilt Michelin nicht mit, außer dass sich der Wechselkurs des US-Dollars nachteilig entwickelt habe. Angesichts dieser Gewinnwarnung brach der Kurs der Michelin-Aktie um knapp 15 Prozent auf den tiefsten Wert seit über zwei Jahren ein; zuletzt war die Aktie im Juli 2023 weniger als 13 Euro wert.