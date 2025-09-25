Nur eine Fehlfarbe im Winterreifentest von Auto Motor und Sport

Mit heutigen Profilen speziell für die kalten Tage des Jahres kann man augenscheinlich nicht allzu viel falsch machen. Diesen Eindruck vermitteln zumindest die Ergebnisse des aktuellen Winterreifentests von Auto Motor und Sport (AMS): Denn von den zehn Modellen in der Dimension 215/55 R17, die das Magazin montiert an einem Audi S Q2 geprüft hat, haben immerhin zwei „überragend“, vier „sehr gut“ und drei „gut“ abgeschnitten. Allerdings ist ein Profil auch besonders negativ aufgefallen mit der Bewertung „mangelhaft“, wobei es sich dabei – wie schon bei dem AMS-Test nachhaltiger Sommerreifen in diesem Frühjahr – um einen runderneuerten Winterreifen handelt.

