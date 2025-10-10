Auch Kumho ist Erstausrüster des PV5, Tasman und weiterer Kia-Modelle

Fungiert Nexen Tire als einer der Erstausrüstungspartner des Fahrzeugherstellers Kia bei dessen Modellen EV3, EV4, EV6, EV9, Tasman oder seit Neuestem auch beim PV5, hat Kumho gerade bekannt gegeben, bei letzterem Fahrzeug ebenfalls Zulieferer des Automobilherstellers zu sein. Konkret heißt es, für den Van/Transporter PV5 liefere man sein Profil „Crugen EV HP71“ zu Kia ans Band, wohingegen der Anbieter den Tasman etwa mit seinem „Crugen HT51“ ausstattet. Auch in Zukunft wolle Kumho Tire seiner Rolle „als intelligenter Mobilitätspartner für die Zukunft durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung gerecht werden“, sagt In-soo Kim, Vertriebsleiter OE bei Kumho Tire, mit Blick darauf, dass der südkoreanischen Reifenhersteller eigenen Worten zufolge auch schon Erstausrüstungslieferant für die elektrisch angetriebenen Kia-Modelle EV3, EV4, EV5, EV6 und EV9 ist.