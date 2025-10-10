Dataforce: Im September „springt die Autokonjunktur langsam wieder an“

Die Aufholjagd im deutschen Pkw-Markt hat sich im September 2025 fortgesetzt. Durch ein Wachstum von 12,8 Prozent gegenüber dem September 2024 hat sich der kumulierte Abstand zum Vorjahr verringert, wie dazu jetzt das Markforschungsunternehmen Dataforce berichtet. Zu dem Plus „haben allerdings auch ein zusätzlicher Arbeitstag und relativ schwache Vorjahreszahlen beigetragen“. Das werde sich in den kommenden Monaten ändern, weil zum Jahresende 2024 noch viele Verbrennermodelle zugelassen wurden, um sie aus den strengeren Flottenzielen für 2025 herauszunehmen.

