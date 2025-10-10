Leeson anstelle Hodges: Wechsel im Hamaton-/Tyresure-Marketing

Die als Hersteller bzw. Lieferanten von Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) im Markt aktiven Schwesterunternehmen Hamaton und Tyresure haben einen neuen Marketingmanager. Diese Aufgaben hat zum 1. Oktober Jonny Leeson übernommen. Als Nachfolger von Steve Hodges, der seit gut zwei Jahren diese Position innehatte, soll er alle Marketing- und Produktentwicklungsinitiativen der beiden Unternehmen leiten. Dazu gehören demnach die Bereiche Markenstrategie, digitales Marketing, Produkteinführungen, Messen und Veranstaltungen sowie redaktionelles und werbliches Engagement. Laut Martin Blakey, Managing Director sowohl bei Hamaton also auch bei Tyresure, passe Leesons „ausgewiesene Expertise in Marketingstrategie und Produktentwicklung (…) perfekt zu unserer Zukunftsvision und unserem Anspruch, unseren Kunden außergewöhnliche Produkte und Mehrwert zu bieten“. Seine Erfahrung und Führungsstärke werde maßgeblich zum Geschäftswachstum und zur Stärkung der Präsenz des RDKS-Anbieters in der Erstausrüstung und dem Automotive Aftermarket in Großbritannien und Europa beitragen, heißt es weiter. „Dies ist eine fantastische Gelegenheit, das Geschäftswachstum mitzugestalten und voranzutreiben und gleichzeitig auf neue und innovative Weise mit unseren Kunden in Kontakt zu treten, um die Marktposition von Hamaton Ltd. und Tyresure Ltd. auszubauen und zu stärken“, so Leeson.