Kampagne präsentiert Kumho als „Your EV Partner“

Auf dem internationalen Parkett bzw. in verschiedenen Regionen der Welt hat Kumho Tire eine neue Kommunikationskampagne ausgerollt. Darin präsentiert sich der Hersteller unter Verwendung des Slogans „Your EV Partner“ als Anbieter von Reifen, die speziell für die Verwendung an einem Elektrofahrzeug (Electric Vehicle/EV) optimiert wurden. In diesem Zusammenhang wird dann konkret auf Profile wie den „Crugen HP71 EV“ oder den „Ecsta PS71 EV“ verwiesen oder die bei ihnen zum Einsatz kommende „K-Silent“-Technologie für ein möglichst leises Abrollgeräusch.