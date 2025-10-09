EU-Millionenhilfe für ehemalige Goodyear-Beschäftigte abgenickt

Am gestrigen Mittwoch ist im EU-Parlament über die angedachte Hilfe für 915 ehemalige Goodyear-Beschäftigte abgestimmt worden, die aufgrund der Schließung des Werkes in Fulda durch den Reifenhersteller und bedingt durch die teilweise Stilllegung seines Standortes in Hanau ihren Arbeitsplatz verloren haben. Dabei haben bei 47 Gegenstimmen und 15 Enthaltungen 577 Abgeordnete dafür gestimmt, die Betroffenen wie beantragt mit drei Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Beschäftigter EGF (European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers) zu unterstützen. Diese EU-Hilfe soll demnach 60 Prozent der Gesamtkosten der geplanten Wiedereingliederungsmaßnahmen abdecken. Dazu zählen demnach unter anderem Dinge wie Berufsberatung, Weiterbildung, Unterstützung bei Unternehmensgründungen sowie Hilfen bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen