Für Nfz-RDKS ist ein neues Autel-Tool bei Herth+Buss verfügbar

Als offizieller Vertriebspartner von Autel für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bietet Herth+Buss eigenen Worten zufolge ein breites Produktprogramm an Diagnose-/Programmiergeräten für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) an. Gerade erst ist das „MaxiTPMS ITS600CV“ genannte Tool ins Portfolio ausgenommen worden. Das kabellose Android-basierte Gerät ist demnach für Nutzfahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge gedacht und soll sämtliche Arbeiten rund um RDKS ermöglichen inklusive OBD-Anlernvorgänge oder dem Auslesen des RDKS-Fehlerspeichers. Mit dem farbigen 5,5-Zoll-Touchscreen verbindet der Anbieter eine intuitive und komfortable Bedienung, während die integrierte Bluetooth-Schnittstelle kompatibel mit europäischen, amerikanischen und asiatischen Fahrzeugen sei. „Mit dem ‚ITS600CV‘ können Fremdsensoren aus dem Lagermodus aktiviert/getriggert, ausgelesen und Fahrzeuge erneut angelernt werden. Neue Sensoren anlernen ist nur mit den Autel-‚MX‘-Sensoren ‚CVS-A01‘ möglich. Das ‚ITS600CV‘ ist mit dem separat erhältlichen ‚TBE200EU‘-Reifenprofiltiefenmessgerät kompatibel. Updates für RDKS sind für die gesamte Lebensdauer des Geräts kostenlos“, so Herth+Buss. Wie es weiter heißt, sollen Besitzer eines Gerätes ohne den Zusatz „CV“ (für Commercial Vehicle) die für die Nutzung der Nfz-Funktionalitäten erforderliche Software bei ihrem „MaxiTPMS ITS600“ freischalten können.