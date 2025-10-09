https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Marangoni-stellt-die-CO2-Emissionswerte-fuer-sein-Ringtread-Sortiment-bereit-ein-Meilenstein-so-der-Anbieter-sei-man-damit-doch-das-erste-Unternehmen-der-Branche.webp 1126 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-10-09 16:51:452025-10-09 14:01:30Marangoni stellt CO2-Emissionswerte seines Ringtread-Sortiment bereit
Marangoni stellt CO2-Emissionswerte seines Ringtread-Sortiment bereit
Marangoni setzt eigenen Worten zufolge „einen neuen Meilenstein“ und stellt „als erstes Unternehmen der Branche“ die CO2-Emissionswerte für sein gesamtes Ringtread-Ringlaufstreifensortiment seinen Kunden zur Verfügung. Mit diesen Daten wolle Marangoni Kunden, Partnern und Flottenbetreibern „ein objektives Instrument“ an die Hand geben, „um die ökologischen Vorteile der Runderneuerung noch klarer zu quantifizieren und in ihre Nachhaltigkeitsstrategien einzubinden“. Die Veröffentlichung der Emissionswerte sei Teil „der konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie“ des Unternehmens.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!