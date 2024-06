Goodyear sieht Sozialplan für Fürstenwalde, Fulda und Hanau als „faire Lösung“

Nachdem wir gestern bereits über die Unterzeichnung des Sozialplans bei Goodyear berichtet hatten, sind zwischenzeitlich weitere Informationen dazu an die Öffentlichkeit gelangt. Während Goodyear das Ergebnis als „faire Lösung“ beschreibt, spricht Anne Weinschenk, Konzernbetreuerin bei Goodyear und Leiterin des Bezirks Mittelhessen der IGBCE, von einem „guten Divisor“, der festgelegt worden sei, einem „Meilenstein“ und einem „großen Wurf“, den es „so noch nicht in der Kautschukindustrie gegeben“ habe, wie die Osthessen Zeitung zitiert. Der Sozialplan federe nicht nur die Folgen der geplanten Schließung der Reifenproduktion in Fürstenwalde ab, sondern gelte darüber hinaus auch für das Werk in Fulda mit seinen 1.050 Beschäftigen, das im dritten Quartal 2025 komplett geschlossen wird, sowie für den Standort Hanau, wo bekanntlich rund 150 Stellen in der Forschung und Entwicklung zur Disposition stehen.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN. TECHNISCHER HINWEIS:

ES KANN VORKOMMEN, DASS SIE DIESE SEITE NACH IHRER ANMELDUNG EINMAL NEU LADEN MÜSSEN (F5), UM DEN KOMPLETTEN BEITRAG ZU LESEN!



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN