Team Australien verteidigt MoN-Titel auf Dunlop-Reifen

Nach seinem 2024er-Erfolg hat sich das Team Australien auch beim diesjährigen Motocross of Nations (MoN) auf dem Ironman Raceway in Crawfordsville (Indiana/USA) den Sieg geholt vor den für USA und Frankreich angetretenen Mannschaften. Bei seiner Titelverteidigung hatte das aus den beiden Brüdern Jett und Hunter Lawrence sowie Kyle Webster bestehende Fahrertrio samt und sonders auf Dunlop-Reifen an ihren Maschinen vertraut. Insgesamt sollen sich bei dem Wettbewerb 32 der weltbesten Motocross-Fahrer aus 18 verschiedenen Nationen und damit rund ein Drittel des gesamten Starterfeldes für „Geomax“-Reifen der bei Motorradreifen weiterhin zu Goodyear zählenden Reifenmarke entschieden haben.

