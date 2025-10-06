BRV-Lehrgänge: Anmeldungen nicht auf die lange Bank schieben

Im nächsten Jahr wird der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) seinen Mitgliedern wieder ein umfangreiches Fortbildungsprogramm anbieten. Für die ersten Kurse können sich Interessierte schon dieses Jahr anmelden.

So etwa für den „Manager im Reifenfachhandel“ genannten, der von Vredestein gesponsert wird, am 8. Januar startet und sich gezielt an Nachwuchskräfte im Reifenfachhandel richtet, die sich auf eine Führungsposition vorbereiten oder bereits Verantwortung im Unternehmen tragen. In dem bis 2022 unter dem Namen „Juniormanager im Reifenfachhandel“ bekannten Lehrgang wird theoretisches Wissen mit praktischer Anwendung verbunden. Dazu durchlaufen Teilnehmer drei Seminarwochen à fünf Tage ergänzt durch Praxisphasen sowie Videomeetings. „So wird sichergestellt, dass die vermittelten Inhalte direkt im beruflichen Alltag umgesetzt und vertieft werden können“, so der BRV, laut dem eine schriftliche und mündliche Prüfung den Abschluss des Lehrgangs bilden, für den sich Interessenten bis zum 10. November über die Verbandswebsite anmelden können.

Bis zum 10. Dezember werden demgegenüber Anmeldungen für den Kurs „Reifenfachverkäufer am Point of Sale“ entgegengenommen, der vom 26. Januar bis zum 30. Januar 2026 in Köln-Wahnheide stattfindet. Diese Fortbildung soll der entsprechenden Zielgruppe die Gelegenheit bieten, ihr Fachwissen zu vertiefen und ihre Verkaufskompetenzen zu stärken. Der Kurs bietet demnach wertvolle Tipps, praxisnahe Übungen und spannende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen der Branche. Da die Zahl der Teilnehmer auf zehn begrenzt ist, wird seitens des BRV eine zeitnahe Anmeldung empfohlen. Für etwaige Rückfragen zu diesem oder dem anderen Kurs sowie zu dem Weiterbildungsangebot des Branchenverbandes ganz allgemein steht BRV-Referentin Caroline Rodenhausen per E-Mail an c.rodenhausen@bundesverband-reifenhandel.de oder telefonisch unter 0228/2899479 zur Verfügung.