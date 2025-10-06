Rabattaktion bei eBay: Zehn Prozent auf Reifen, Räder, Felgen

Mit Start des Umrüstmonats Oktober hat eBay auf seinem gleichnamigen Marktplatz eine Rabattaktion in Sachen Reifen, Räder und Felgen gestartet. Wer im Zeitraum zwischen dem 2. und dem 22. Oktober entsprechende Produkte über die Plattform erwirbt, dem wird ein zehnprozentiger Nachlass auf den Artikelpreis – nicht auf Versandkosten und produktbezogene Services wie zum Beispiel Produktversicherungen – versprochen. Die Inanspruchnahme über die Nutzung des Gutscheincodes „REIFEN25“ im Bestellprozess ist demnach höchstens zweimal pro Person möglich, wobei der maximale Rabatt zudem bei 50 Euro gedeckelt ist.